KUULA | Varivalitsuse erisaade: kust Nursipalus kohalikest üle sõitvas valitsuses järsku selline metsaarmastus tekkis?

„See umbes 10-protsendiline vähendamine – eks ta on veidi kosmeetiline operatsioon enne valimispäeva, mis on rahva ootustele vastav ning meelepärane,“ nentis Roose. Ka Aab juhtis tähelepanu otsuse populistlikule sisule.

VARIVALITSUS Eesti Päevalehe juures tegutsev Keskerakonna ja Eesti 200 varivalitsus hindab enne valimisi igal nädalal pärisministrite tegemisi ning pakub Eestile alternatiivset kurssi. Varivalitsuse seisukohad ei pruugi kattuda Eesti Päevalehe omadega.

„RMK raiemaht kokku on 30-40%. Kui me riigimetsades väga palju vähendame – mõni nõuaks 30-40% - siis see raie kolib üle erametsadesse, nii et siin kahjuks palju pidurdada ei saa.“

Kui keskkonnaministri sõnavõtus oli teatud populismimaiku – mis on ametisolevate ministrite puhul ehk isegi mõistetav, siis täiesti mõistmatuks jääb variministritele valitsuse jätkuv tegevusetus Nursipalu harjutusväljaku laiendamise teemal.

„See Nursipalu kobarkäkk teeb nii palju pahameelt, ma ei tea, kuidas seda protsessi on aetud nii küündimatult,“ ohkab Aab. „Miks tekitada sellist vastandumist? Palju see tõstab inimeste kaitsevalmidust või parandab meie julgeolekuolukorda, kui me oma inimesed välja vihastame? Valest otsast alustati seda protsessi, ütlen otse!“

„Siin on tegemist klassikalise väärtuskonfliktiga – on riigikaitseküsimused, keskkonnateemad kui kohalik kogukond,“ sekundeerib Roose. Tema sõnul on just keskkonnaküsimused jäetud arutelust kaugele kõrvale – kuidas muidu plaanitakse laiendamist looduskaitsealustele Natura aladele?

Saates kuuleme veel

Mille eest seisab üldse keskkonnaminister, kui meil keegi justkui tema valdkonnas millegi eest ei vastutagi?

Kes on süüdi, et üle 10 aasta pole meile ehitatud ühtegi tuuleparki, ehkki tahtjaid oleks palju?

Kuidas selles kaoses slikerdavatele prügivedajatele päitseid pähe panna?