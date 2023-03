RAAMATUBLOGI | Kriminaalsed vandenõud 1830. aastast, peaosas Sagadi parun ja Annikvere mõisapreili

Juba teise Sagadi saaga järel tuli tunnistada, et Kütt areneb kirjanikuna pikkade sammudega ja teeb seda endistviisi. Ka pilt, mida ta maalib, muutub üha avaramaks ja sisukamaks. Vastses raamatus jõuab ta selgitusteni, et 1830, mil sündmused toimuvad, oli Eesti Venemaa impeeriumi tükike. Mis, muide, mõtteist enamasti mööda libiseb. Et need parunid ja vonnid, saksapäraste nimedega aadlikud, olid tegelikult Vene impeeriumi alluvad.

Seekord kisub lugu spiooniromaaniks, kuigi algus sellele ei viita. Sagadi mõisahärra Paul Alexander Eduard von Focki karjäär on saanud tagasilöögi, korralistel valimistel on ta üllatuslikult taandatud kohaliku meeskohtu eesistuja ametikohalt teiseks assessoriks. Põhjus on lihtne: ta võtab oma tööd liiga ausalt ja tõsiselt ega soosi seisekaaslasi. Et mis mõttes on aadlik kurjategija, kui ta isegi on.

Nagu taandamisest veel vähe oleks, võtavad naabermõisnikud nõuks Fockile vingerpuss, kui Palmse mõisas toimub piduüritus. Ainult et kõik läheb viltu, sest see, keda niiöelda mõrvata tahetakse, mõrvatakse mitte niiöelda, vaid päriselt ning süüdlane näikse olevat Sagadi mõisavalitseja Gerhard Wagner ning ühtlasi kogunevad tumedad pilved ka Focki pea kohale.

Kriitilises olukorras saab järjekordselt kinnitust, et Fock pole kõige teravam pliiats, sest ta laseb end kanda emotsioonidel. Kui tal poleks kõrval Annikvere mõisapreilit Maria Juliana von Nottbecki, läheks asjad ilmselt luutusetult lörri, kuid naised suudavad õnneks säilitada külma pead ning mõelda loogiliselt ja ratsionaalselt.

Ent kui rääkida ajaloost, siis tuleb mängu toonane püüdlus või vähemalt mõte Eestimaa saksastada, kuigi Fock lootis pigem näha iseseisvat Eestit.

„Olgu Preisimaa või selle liigaga kuidas on, aga meie siin kohapeal ei hakka oma iseseisvat riiki looma ei teie ega Venemaa armust. Kui tahame, siis teeme selle ise oma soovide järgi.“