VIDEOANALÜÜS | Kuidas „varastatakse“ valimised? EKRE retoorika avab ohtliku Pandora laeka, mida näppis Donald Trump

Paar aastat tagasi valitsuses olles teatas EKRE toonane juht Mart Helme, et e-hääli saab süsteemis edasi-tagasi „kantida“ ja just selles peitubki saladus, miks Reformierakonnal e-hääletusel hästi läheb. Erakonna praegune juht Martin Helme on aga ERR-i eetris öelnud, et e-valimised on ebausaldusväärsed ja „täielik häbiplekk“. Olgugi et tänavuste valimiste tuules on oma välismaal elavaid valijaid kutsutud ka e-hääletama, on seda soovitatud teha ainult viimase äärmusliku variandina, juhul kui pole võimalik hääletada ei välisesinduses ega kirja teel.