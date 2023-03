NULA PODCAST: Helge Kool küsib noorte käest, kuidas neil päriselt läheb?

Delfi ja NULA podcastis „Mis on pildil valesti?“ arutletakse sotsiaalse ettevõtluse teemadel, uuritakse, kuidas meie kodanikena saaksime ise ühiskonda paremaks muuta. Ühtlasi tutvustatakse põnevaid lugusid inimestest ja ettevõtmistest, kes on juba teinud suuri samme ühiskonna tervenemiseks, ning uuritakse, kuidas nad on selleni jõudnud. Lisaks sellele, et kaardistada, mis on meie ühiskonnas valesti, on saatesarja eesmärk anda julgustust ja ideid meid ümbritsev pilt ehk ühiskond positiivsemaks muuta.