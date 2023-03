Mis on neil ja paljudel veel mõeldavatel primitiivsetel sõnamängulistel reklaamlausetel ühist poliitikaga? Vimm võib timm olla küll, aga mis on minul sellega pistmist? Selline infantiilsus võib olla nakkav – nagu halb eeskuju ikka. Kasvõi sotside eneste seast leiaks terve hulga riigikokku kandideerijaid, kelle nimesid saaks samas vaimus väänata. Näiteks: „Ossinovski on bossinovski“, „Kõusaar on jõusaar“ jne.