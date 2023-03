TOP valed valimiste kohta: kustutatavad pastakad, salajased topelthääled ja IKEA kastid

Valeväide nr 1: valimiskastid ja nende hoiustamine ei ole turvaline

„Need turvaplommid on plastikust, mingid IKEA kastid, millel on peal mingisugused nipukaid meenutavad turvaplommid, mida pole probleem avada, sama numbriga trükkida vajalikus koguses,“ arvab Brauer. „Iga inimene saab aru, et see on jabur, see ei ole turvaline.“