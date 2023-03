Väga kirju minevikuga Vasakpartei esindab pea varjamatult Kremli huve, aga saab Eesti riigilt 30 000 eurot aastas

2020. aastal palus partei siseministeeriumilt abi oma liikmeskonna kontrollimiseks, et näha palju on seal Venemaa kodanikke ning surnuid inimesi. Juhatuse asendusliige Julia Lindvall kirjutas toona siseminiseerumile, et ametlike andmete järgi on erakonnas 1800 liiget, aga pistelised kontrollid on näidanud, et see number ei pea paika.