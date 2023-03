Missuguse pilguga vaatab maailma see, kes filme loob? Miks on tarvis elada maal, kui teed loodusfilme? Filmilooja Katri Rannastu elab kooskõlas nende vaadetega, mis kajastuvad tema ja Joosep Matjuse ühistes teostes. Saates „Vaim vardas“ tulid jutuks ka see, mida see õieti tähendab, et terviklik ühiskond püsib elujõulistel kogukondadel.