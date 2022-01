Kultuuriminister Anneli Ott ( Keskerakond) jäi kolmapäeval saates "Vilja küsib" endale kindlaks ega avaldanud, kas ta on kaitsesüstitud või mitte. Küll aga tõi ta ette, et ka vaktsiinivastased on Eestimaa inimesed. "Nad on kogukonna liikmed. Nad on meile väga tähtsad inimesed," sõnas minister.

Vilja Kiisler