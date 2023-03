Carley Jo Goggans: mis kasu on äärmuslikel poliitikutel sellest, kui nad materdavad meediat?

Valimiste eel nimetas EKRE Politico artiklit väidetava seotuse kohta Jevgeni Prigožini ettevõtmistega libauudiseks ja osaks valimiskampaaniast. Partei väited valimiste varastamise kohta pärast nende häbistavat lati alt läbi minekut on tekitanud Eestis õhustliku, mis on hirmutavalt sarnane Trumpi-ajastu lõpuga Ühendriikides. EKRE kalduvus külvata usaldamatust peavoolumeedia ja ühiskondlike institutsioonide vastu tervikuna peegeldab just Donald Trumpi paranoiamustrit.