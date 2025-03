Arkadi Popov: kardan, et agressiivne vaktsineerimiskampaania tegi Eestile karuteene

„Kõik pandeemiad algavad ja lõpevad ning need ei lõpe sellepärast, et inimesed end nende vastu kuidagi väga tõhusalt kaitseksid. Kuid on olukordi, kus vaktsineerimisel on otsustav roll,“ ütleb Arkadi Popov.

FOTO: Ilmar Saabas | Delfi Meedia