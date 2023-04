Mustamäe eakad peavad joodikute tõttu toole kaasas tassima

Mustamäe linnaosavalitsus kutsus talve lõpus elanikke üles tegema ettepanekuid, kuhu võiks linnaosas pinke paigaldada. Elanikud lõid hoogsalt kaasa ja linnaosaleht avaldas pika nimekirja, kuhu on plaanis uued pingid paigaldada. Samuti oli lehes nimekiri kohtadest, kuhu pinke soovitakse, ent kust paraku on tulnud need ära korjata ja kuhu neid uuesti paigaldada ei saa. Kümmekond suurt Mustamäe kortermaja on kategooriliselt selle vastu, et nende ümbrusse mõni jalapuhkamiskoht rajataks.