Artur Alliksaare igavene elu malehobusena

Kuigi Alliksaar on mõjutanud tervet plejaadi eesti luuletajaid, ei kirjuta niimoodi nagu Alliksaar mitte keegi teine. Alliksaare tants eesti keelega on eriline, kordumatu ja järeletegematu. Ühele nii pisikesele rahvale nagu eestlased on tema luule kingitus, mida me endale ise soovida, ette kujutada või välja mõelda ei oleks suutnud. See oli jõukohane ainult ühele inimesele terves ilmas, tänavu 15. aprillil saja-aastaseks saavale Artur Alliksaarele, ühele eesti andekamale, isikupärasemale ja mõjukamale luuletajale, kellele oli siinpoolsuses mõistetud kõigest 43 aastat. Neist seitse istus ta Venemaal vangis.