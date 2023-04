SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa ebaedu võimaldab nüüd Ukrainal rünnata kogu rinde ulatuses

Rinnetel on jätkuvalt kõige tulisemad lahingud Bahmutis, kus Venemaa on viimastel päevadel järjest edenenud, ning ukrainlaste lootus püsib eeldusel, et nad suudavad Venemaa üksused hoida raudtee taga. Ukrainlaste kätte on jäänud linnaosa, mida tänavalahingutes on kõige parem kaitsta ehk siis seal on omajagu mitmekorruselisi elamuid.