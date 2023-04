ARVUSTUS | „Kaheteistkümnes öö“ huugab Ugalas algusest lõpuni nagu täiskiirusel kihutav auruvedur

Kusagil Illüüria rannikul (Balkanil) läheb laev põhja ning kapten ja Viola (Maarja Mõts) uhutakse kaldale. Viola maskeerub meheks ja pakub end Cesario nime all hertsog Orsino (Oskar Punga) teenistusse. Orsino on meeletult armunud krahvinna Oliviasse (Margaret Sarv), kes aga Orsinost midagi kuulda ei taha. Viola/Cesario armub Orsinosse ja Olivia armub Violasse, pidades teda noormeheks. Kaunis korrapärane armukolmnurk, millesse finaalis lisandub ka neljas osaline – aga las see jääda üllatuseks. Auväärt hertsogitel ja krahvinnadel on muidugi teenrid, kes on laisad, naljahimulised, hommikust saati purupurjus, ning õukondlased, kellel on alatasa igav ja kes seepärast igasugu vempe välja mõtlevad.