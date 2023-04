Kui palju lendleb tolmu ehitustöödesse mattunud Tallinna tänavail? Eksperiment andis ohtlikke tulemusi

Hoidke eemale tolmavast tänavast! Nii hoiatas keskkonnaministeerium aprilli keskpaigas linnatänavatel liikuvaid inimesi. Et tolm vallutab kevadel linnatänavad naastrehvide kulumise ja libeduse tõrjeks tänavatele loobitud killustiku tõttu, ei ole uudis. See kevad tuli aga Tallinnas teisiti, sest korraga on kesklinnas üles kaevatud mitu tänavat, et ehitada uut trammiteed.