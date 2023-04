„Sa vist tead, miks me Res Publicat rahastasime. Eesmärk oli Aivar Sõerd maksuameti peadirektori kohalt maha võtta“

Medicide võimu all olevas Firenzes 15.–16. sajandil määrati pension mosaiigimeistritele, mida nad hakkasid saama 60-aastaselt. Aga keegi ei elanud nii kaua, välja arvatud üks meister. Aga kui ta esitas oma taotluse, siis selgus, et kirikuraamatus on tema sünniaasta üks aasta hiljem. Ja meister suri enne tähtaja saabumist.

Pensionid on riigieelarve suurim kuluartikkel. Kahjuks ei ole võimalik ei tänasest seletuskirjast ega sotsiaalministeeriumi kodulehelt võimalik täpselt aru saada, kui suur on pensionideks makstav summa. Aga oletada võib, et see on 2023. aasta eelarves umbes 3,44 miljardit eurot. See moodustab kogu riigieelarvest veerandi. Ja pensioniealiste osatähtsus kasvab üha. Loomulikult on erakordselt oluline, kellele ja kuidas riiklikke pensione makstakse.