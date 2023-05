VIDEO | Ootamatu õhuaken. Miljonid venelased saavad videomängudes suheldes sõja kohta täpsemat infot kui telerist

Vene meedia ja kultuurisfäär on Ukraina-vastase invasiooni algusest tasalülitatud, ent on üks valdkond, kus keelajad pole jõudnud lõplikult kanda kinnitada. Selleks on interneti teel mängitavad videomängud ja nendega seotud kogukonnad. Tegu ei ole tühise marginaaliaga, sest Venemaa 143 miljonist elanikust liigitub ühe hinnangu järgi mänguriks üle poole ehk 65 miljonit inimest, enamik neist lihtsate mobiilimängude või sotsiaalvõrgustiku Vkontakte kaudu kättesaadavate toodete huvilised. Nooremate ja nõudlikumate mängijate seas on populaarsed ka rahvusvahelised multiplayer-mängud nagu Minecraft, Fortnite või Counter Strike. Ehitamise ja tulistamise kõrval on nendest platvormidest saanud ühtäkki poliitilise arutelu foorumid, kusjuures mängimine ise jääb mõnikord tahaplaanile.