Eesti Rahva Muuseumisse saabume ajakirjanikega politsei valvsa pilgu all, rohelistes vormides seadusesilmade pilgud kuklas. Kuningas on siiapoole teel. Meid on eelnevalt teavitatud, et riigipead teevad muuseumis tuuri ning alles siis saame neid küsimustega kimbutada.