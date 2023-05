POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: lihtne on peituda loosungi taha, et lapsed ei ole riigi kärpekoht. Aga faktid räägivad vastupidist!

Paljud pered tundsid eelmise aasta lõpus suurt ebaõiglust, kui perehüvitiste süsteemi muutmine tekitas käärid paljulapseliste perede ning ühe ja kahe lapsega perede vahel. Esmaspäeval on uued seadusemuudatused riigikogu täiskogus esimesel lugemisel ja süsteem läheb muutmisele. Siinkohal on aga andestamatult vähe tähelepanu saanud asjaolu, et muudatustega toetatakse lisarahaga kõige enam haavatavaid sihtrühmi – üksi last kasvatavate vanemate lapsi, erivajadustega lapsi ja vanemliku hooleta lapsi.