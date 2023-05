„Peatage Erdoğan!“ Vene luure salaplaan näeb ette Euroopa ja Türgi täielikult tülli ajada

Mitmel pool Euroopas on korraldatud Türgi presidendi vastaseid aktsioone ja vähemalt osa neist on Kremli mahhineeritud.

Kui talvel Stockholmis Türgi saatkonna ees koraani põletati, halvenesid Rootsi ja Türgi suhted järsult veelgi. See pani määramata ajaks seisma Rootsi NATO liikmeks vastuvõtmise. Nüüd lekkinud dokumendid näitavad, et sellest sai inspiratsiooni Venemaa luure, kes käivitas Euroopas mõjuoperatsiooni, et Türgi ja Euroopa Liidu suhteid halvendada.