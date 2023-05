PÄEVA TEEMA | Karmen Joller: mine või arstiks tagasi. Eesti inimene maksab riigikogule palka lihtsalt passimise eest

Minister on kutsutud komisjoni koosolekule, et anda ülevaade seaduseelnõust. Koosolek algab, minister ootab ukse taga sissekutsumist. Enne, kui minister sisse kutsutakse, on ühel komisjoniliikmel – üllatus-üllatus! – protseduuriline küsimus! Ja neid küsimusi tuleb ühtejärge mitmelt liikmelt. Minister ootab ukse taga. Üks äsja riigikogusse tööle asunud komisjoniliikmetest küsib, kas riigikogus töö nii käibki või asuks ehk ikkagi sisuliste teemade juurde. Üks teine komisjoniliige mainib mõistlikkuse põhimõtet.

Protseduurilised küsimused siiski jätkuvad, kuni komisjoni juht nende küsimuste esitamise resoluutselt katkestab. Komisjoni pikaaegsed ametnikud ütlevad hiljem, et sellist protseduurilist arutelu pole neil varem kunagi toimunud. Kui minister lõpuks koosolekuruumi astub, on koosoleku algusest möödunud pool tundi. Minister vabandab ja ütleb, et 1,5 tunni pärast on tal järgmine kohtumine. Komisjoniliige teatab selle peale, et ministri tööandja on riigikogu ja minister lahkub siis, kui komisjon lubab, väljendades ka nördimust, et minister on komisjoni suhtes nii üleolev.