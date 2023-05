„Soovisin, et mind kiiremini tapetaks.“ Vene väe kätte vangi langenud ameeriklase pihtimus

Ameerika armee veteran Alexander Drueke läks täiemahulise sissetungi alguses vabatahtlikuna Ukraina sõtta. Nagu ta ise ütleb, pidas ta seda oma kohuseks, sest ei suutnud Vene armee korda saadetavat lihtsalt kõrvaltvaatajana jälgida. „Kui seda nägin, siis tundus see kõik sedavõrd amoraalne ja kuritegelik, et tundsin, et pean midagi tegema. Olin kaks korda Iraagis võidelnud, mul on pikaajaline sõjaväekogemus, relvakasutamises olen ka vilunud – ma teadsin, et saan Ukrainas kasulik olla,“ räägib Drueke.