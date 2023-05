VIDEOLUGU | Kes on Eesti „sariprotestijad“? Delfi TV käis nendega koos meelt avaldamas

Ardi ja Daniel said tuttavaks kahe aasta eest Toompeal ja Vabaduse väljakul korraldatud maski- ja vaktsiinivastaste meeleavalduste käigus. Sellest saati on nad käinud nii paljudel protestidel, et endalgi läheb lugemine sassi: „Nursipalu protestid, SAPTKi protestid, Stenbocki maja ees, MEM Cafe...“ loetlevad nad.