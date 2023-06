FAKTIKONTROLL | Maailma Terviseorganisatsioon ja ÜRO ei nõua haridusasutustelt „lastele seksuaalpartnerite tagamist“

Sotsiaalmeedias levivad valeinfot sisaldavad postitused ÜRO ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seksuaalkasvatust käsitleva dokumendi kohta. Seekord väidetakse, et ÜRO ja WHO nõuavad haridusasutustelt noortele lastele seksuaalpartnerite tagamist. See väide ei vasta tõele.