FAKTIKONTROLL | Facebookis levib ETV+ telekanali libakonto, mis käiab täielikku valeinfot

Postitusega on seotud ka link, millele vajutades peaks kasutaja toimunust teada saama. Lingile vajutades suunab see aga tervisliku toitumise infolehele, mille logo kattub ühe Eesti piimatootja Polven Foods OÜ-ga, ent veebiaadress on erinev. Ettevõtte tehasejuht Tomas Kivestu kinnitas, et nemad ise ei ole postituse ega selle juures oleva lehega seotud.

„Tundub, et keegi on kopeerinud meie eelmise formaadiga kodulehe,“ ütle Kivestu. Ta põhjendas, et antud link viib nende vanale kodulehe formaadile. „Formaat on muudetud üks aasta tagasi.“

Nimetatud postitust on selle autor ka Facebookis sponsoreerinud ehk maksnud selle eest, et postitus jõuaks suurema hulga inimesteni. Tänaseks on valeinfot näinud pea 20 tuhat Facebooki kasutajat. Neist umbes 90 on seda edasi jaganud, 100 reageerinud ja 15 jätnud kommentaari.

Mida väidetakse?

Videos on näha, kuidas omavahel lähevad kaks meest telestuudios kaklema ning kolmas, ilmselt selle saate juht või vestluse moderaator, sekkub. Video all on kiri, mis ütleb, et „Eesti silmapaistev kardioloog Madis Veskimägi rünnati ja visati otsesaates stuudiost välja saladuse avaldamise eest.“

Videole loeb peale peale kõnerobot sarnast teksti, kuid veel vigasemas eesti keeles: „Skandaal telestuudios. Tuntud eesti kardioloog sattus otsesaates kallale ja löödi stuudiost välja südame veresoonkonna haiguste avaldamise eest.“

Kuidas on tegelikult?

Tegemist on võlts lehekülje ja postitusega. ETV+ telekanalil, mis on Eesti rahvusringhäälingu loodud venekeelne kanal, pole oma Facebooki lehekülge.

„Pahatahtlikult loodud leheküljed ja nendes avaldatud võltsitud valeväited on kahetsusväärne nähtus, mis on ilmselt suunatud ETV+ maine ja usaldusväärsuse kahjustamiseks,“ kommenteeris olukorda ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja.