Selleks on hoopis Itaalias elav vene kunstnik ja kirjanik Katja Margolis. Loomulikult ei lasknud see habras naisterahvas õhku Buinakski, Volgodonski ja Moskva elumaju. Ei tapnud Nemtsovi, Starovoitovat, Politkovskajat ega teisi, kes päriselt režiimile ohtlikuks said. Ei ähvarda ega valluta tema käsul Vene armee naaberriike.