Teeristi villa teatrigaraažis mängitav Florian Zelleri „Vale“ viskab õhku just sellised küsimused. Tegemist pole erakordselt originaalse süžee ja inimtüüpidest kubiseva etendusega. Korduvalt on hetki, kus sündmuste järgmine käik on selgelt ette näha. Vaheajal sõpradega vesteldes arutasime, kuhu teises vaatuses välja jõutakse, ja täpselt nii ka läks.