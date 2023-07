Lea Nilson: buss number 8 liin peab säilima! Mähe inimesel on ka vaja tööle, kooli ja lasteaeda saada

Seega lõikab rohepealinn oma uute ühistranspordi muudatustega Pirita suurima asumi, Mähe (Kosest ligi kaks korda rohkem elanikke), elanike otseühenduse kesklinnaga ära, lootes sellega innustada inimesi auto asemel ühistransporti valima. See on äraspidine mõtteviis, mis kasu asemel rohkem kahju toob.

Inimene, kes seni sai äärelinnast otse kesklinna, saab nüüd... kuhu? Jah, sadamasse, Balti jaama, loomaaeda ja Õismäele. Mis on ka tore aga kas see peab just olema buss number 8, mis sõidab mööda peamistest linnatranspordi sõlmpunktidest?