FAKTIKONTROLL | Ministrid ei saa omavoliliselt automaksu täiendavalt tõsta

„Kõigile neile teadmiseks, kes vaatasid kergendusega automaksu plaanitavaid määrasid ja tundsid, et ehk 30€ kuus ikka leiab, need määrad on tagasihoidlik tervitus. Kui maks seadusena on kehtestatud, siis edasi määrab tariifid rahandusminister oma määrusega – nende muutmiseks ei ole vaja avalikku debatti, koalitsiooni konsensust või riigikogu otsust,“ kirjutas Tammeraid 22. juulil Facebookis.