REPORTAAŽ | Versacega kilesaunas. Saundil sai tantsida jalad villi ja silmad krilli

Festivalibuss pakub hea läbilõike 20. eluaastates woke- ja indie-festivalikülalistest, kes on pakkinud kaasa ei tea mitu erisugust rõivakomplekti, et neid kõiki telgis kotis kortsutada ning telgipuru ja -haisuga läbi immutada. „Niikuinii kannan ainult ühte fit’i...“ Kõne all on veel keeld telklas oma alkoholi juua. Inglise keelt kõnelevad reisijad on võtnud kaasa suure meigikoti, et end telgi ülespanemiseks esinduslikuks võõbata. Buss pole veel Tallinnast väljagi jõudnud, kui keegi avab juba vahuveini. On neljapäev.