RAAMATUBLOGI: Mida kõike ma ei annaks, kui saaksin olla seitsmekümme viiene...

Krimiraamatud, kus kuritöid lahendavad igivanad mehed-naised ehk lihtsamat öeldes penskarid, on igati lahedad. Ju need on mõeldud vanemale lugejaskonnale või neile, kes sinnapoole teel, et elu ei lõpegi seitsmekümneselt. Ega lõpegi, saati tänapäeval, kui sealtmaalt algab kolmas-neljas noorus.