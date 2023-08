KUULA | Valeinfo superlevitajate uus meelisteema on kliima. Miks ja mida nad väidavad?

Eesti valeinfo maastikku uurides selgub, et skeptikud jagunevad laias laastus kolmeks. Esimesed on täielikud eitajad, kelle arvates ei toimu kliimaga mitte midagi. Teised on need, kes küll nõustuvad, et kliimamuutused toimuvad, ent nende arvates ei ole need inimtekkelised ja kliimamõjude takistamiseks ei saa inimesed midagi teha. Kolmandaks vandenõuteoreetikud, kes seostavad rohepööret nn globaalse eliidi salaplaanidega allutada terve inimkond oma kontrolli alla.