Martin Laine: kuidas partei ja pankurid meie magamistuppa imbusid

Nüüdsete sündmusteni viinud loo mõistmiseks tuleb seega mõista, kuidas erakond Isamaa ja Bigbanki eestvedajad on üldse saavutanud niivõrd püsiva võimu Eesti perepoliitika üle. See on pikki aastaid kestnud süstemaatiline töö, mida saadavad läbivalt helded rahalised kingitused, toolimäng, arvukad huvide konfliktid ja räpane poliitika.