RAAMATUBLOGI: Reaalne ja kriminaalne pilt halvast Rootsi ajast, mil võim tähendas kõike

* Aastat 1795 on keeruline ajastusse panna. Näiteks Eesti uusaja alguseks on pakutud asehalduskorra kehtestamist (1783) või vabastamist pärisorjusest (1816). Ehk mine võta siis kinni.

* Bellmanni triloogia ses mõttes, et Carl Michael Bellman oli tolle ajastu legendaarne luulejata ja rahvalaulik, kelle tekstid olid võetud elust enesest ja andsid autorile inspiratsiooni.

* Raamatu autori perenimi Natt och Dag võib tunduda kummalise ja eputavana, aga ei ole kumbagi, vaid Niklas on Rootsi vanima aadliperekonna Natt och Dagide järeltulija.

* Triloogia peategelasteks on käkk ehk komblusvaht, sõjas käe kaotanud Mickel Cardell, kes lahendab esimeses osas kuritegusid osas koos jurist Cecil Wingega. Teisest osast alates on Winge tiisikusse surnud ning tema osa võtab üle Cecili noorem vend Emil, kes tuleb esmalt joomahullusest päästa.

* Rootsis on puhkenud diskussioon, kas triloogiat saab krimiraamatuteks nimetada, sest need pakuvad pigem tõsist ja täpset sisevaadet Rootsi minevikku. Tapatööd on lihtsalt selgroog, mille ümber lugu ehitatakse.