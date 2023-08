FAKTIKONTROLL | Ei, kleebis avokaadodel ei ole tervisele ohtlik. Liikvel on järjekordne vandenõuteooria

Eestikeelne postitus, mille Faktikontroll ette võttis, kogus vaid nädalaga üle kahesaja jagamise. Väidet on kokku näinud 32 tuhat Facebooki kasutajat.

Mida väidetakse?

Taaskord seostavad inimesed puuviljal olevat märgistust Bill Gatesiga, kes sageli vandenõuteooriate keskmesse satub . Seekord ütleb postitaja, et pildil oleva kleebisega tooteid ei tasu süüa, sest tegemist on Gatesi ettevõttega, mille eesmärk olevat inimesi haigeks teha.

Kuidas on tegelikult?

Nagu pildilt näha, siis tegemist on ettevõtte Apeel kleepsudega. Apeel tegeleb sellega, et puu- ja köögiviljad oleksid võimalikult kaua värsked. Selleks kasutavad nad viljades looduslikult leiduvaid taimseid lipiide või taimeõlisid. Nendest loovad nad katte, mis kantakse värskete puu- ja köögiviljade pinnale, et säilitada niiskust ja vähendada oksüdatsiooni, kirjutab ettevõte oma kodulehel .

„Mono - ja diglütseriidide“, mis postituses mainitud on, all on tõenäoliselt mõeldud glütseriide, mille puhastatud versiooni Apeeli kate sisaldab. Euroopa toiduohutusameti andmetel ei ole tegemist ohtlike ainetega ning erinevalt postituses väidetust, ei tee need inimesi haigeks. Jenny Du, Apeeli kaasasutaja ja operatsioonide vanem asepresident ütles AP Newsi faktikontrollile , et tegemist on ainetega, mida võib leida ka näiteks imikute piimasegudes.

Lisaks, ei ole Apeel Bill Gatesi asutatud firma. Küll aga sai Apeel Sciences 2012. aastal ja uuesti 2015. aastal Bill & Melinda Gatesi fondilt varajase arendustoetuse.

Otsus: Vale. Kleebis avokaadodel tähendab, et need püsivad kauem värskena, mitte, et tegemist on mürgitatud tootega.