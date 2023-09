Käive või kahju? Hiigelkelmuses süüdistatavaid krüptomiljonäre hoiab trellide taga seni tõenduseta tõlgendus

Juba novembrist saati on FBI palvel USA-le väljaandmiseks Eestis vahistatud krüptomiljonärid Ivan Turõgin ja Sergei Potapenko oma kaitsjate abiga võidelnud selle nimel, et pääseda väljaandmisest või vähemalt pääseda vahi alt kuni väljaandmiseni elektroonilise järelevalve alla. Selleks on nad palganud end kaitsma Paul Kerese, Leon Glikmani, Karl Kase, Artur Knjazevi ja Andri Rohtla.