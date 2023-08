KUULA | Kes valetab? Peaministri skandaal puust ja punaseks

Läinud nädalal tuli päevavalgele, et peaministri abikaasa osalusega ärid tegutsevad veel Venemaa pinnal. Nimelt selgus, et Kaja Kallase abikaasal Arvo Hallikul on firma Novaria Consult kaudu 24,5-protsendiline osalus ettevõttes Stark Logistics AS. Viimane neist tegeleb tänaseni äriga Venemaal. Peagi peale skandaali puhkemist müüs Hallik küll enda aktsiad maha, kuid tähelepanu on jätkuvalt temal ja Kaja Kallasel, kes muuhulgas on oma abikaasa äridesse investeerinud enam kui 350 000 eurot.