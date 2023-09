RAAMATUBLOGI: Oli aeg kotilukk avada... Laip nägi välja nagu Bruce Willise vanaema

Kayst ei saanud eskulaapi, kuigi ta perearstist isa seda kogu soovis, olles valmis pojale jätma kõik oma patsiendid. Ent järeltulija ei soovinud olla rakkes sedavõrd, et käia kodus vaid magamas. Tohter temast sai, kuid sünnitusosakonnas ja sedagi vaid kümneks aastaks. Siis algas kirjanduslik karjäär, või õigemini mitte siis, vaid pärast mitut head aastat ponnistusi. Aga hea, et algas, sest... Nojah, need, kelle järeltulijaid Kay siia ilma aitas tuua on ehk teist meelt, kuid olgem globaalsemad.