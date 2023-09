KAARDID ja VIDEO | Olukord lõunarindel. Kas Robotõne all väsib enne Vene kaitse või Ukraina rünnak?

Kümmekond päeva hiljem jätkuvad samas piirkonnas ägedad lahingud. Robotõne juures edasiliikuvatele Ukraina vägedele vastukaaluks toob vastane piirkonda nii Vene eliitväelasi kui vananenud tankidega varustatud mobiliseeritute üksuseid. USA kõrgeim sõjaväelane Mark Milley väljendas laupäeval arvamust, et Ukrainal on edu saavutamiseks aega kõige rohkem poolteist kuud, kuid tasapisi edasiliikuvat pealetungi on veel vara ebaõnnestunuks nimetada. Esimesel kaardil võib näha, kus Vene miiniväljad ja kindlustused umbkaudselt jooksevad.