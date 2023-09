FOTOD | Pianist Holger Marjamaa valmistub koos muusikutest sõpradega Eesti tuuriks

Pärast Tallinna, Tartu ja Narva kontserte jätkub muusikute tuur Prantsusmaal ja Hispaanias.

Holger Marjamaa sõnul ootab ta kannatamatult kohtumist eesti publikuga. „Olen Eestis saanud mängida mõned korrad aastas ja kõik need kontserdid on teoks saanud unustamatus õhkkonnas ja publiku vastuvõtt on olnud imeline. Olgu selleks meie oma armas Philly Joe's džässiklubi või äsja Haapsalus lõppenud TAFF: fest. See erakordselt soe tagasiside julgustas meid ette võtma kolmest kontserdist koosnev sarja ja minema ka Tallinnast välja, sel korral siis Tartusse ja Narva. Tean, et ka neis linnades on väga suur hulk džässinautlejaid ja meie fänne, keda kõiki loodame septembris kohata“, ütles Marjamaa.

27. septembril 1992. aastal Tallinnas sündinud ja muusikute peres sirgunud Holger Marjamaa on võitnud palju auhindu nii džässis kui ka klassikalises muusikas, muuhulgas Grand Prix XXIV rahvusvahelisel džässklaverikonkursil (Vilnius, Leedu; 2013); II preemia II rahvusvahelisel Tallinna pianistide konkursil (Tallinn, Eesti; 2011). 2018. aastal jõudis ta Thelonious Monk džässklaverikonkursil (alates 2019. aastast Herbie Hancocki jazziklaverikonkursil) poolfinaali. Ta on Eesti Noore Jazzitalendi auhinna (Tallinn, Eesti; 2013) ja Aasta Jazzmuusiku auhinna (Eesti, Tallinn, 2021) laureaat. Holger Marjamaa on esinenud USAs ning paljudes Euroopa ja Aasia riikides. Viimastel aastatel on teda nähtud sellistel maailmakuulsatel lavadel ja festivalidel nagu Seoul Jazz Festival (2023), Monterey Jazz Festival, Dallase sümfoonia, Atlanta Symphony Hall, Sony Hall, Lincoln Center (Dizzy's Club), Mezzrow Jazz Club, Smalls Jazz Club , Blue Note Tokyo, Blue Note New York (2019-2023), Blue Note Beijing, Blue Note Jazz Cruise, Blue Note Shanghai jne. Marjamaa on välja andnud kaks sooloalbumit ning kaasa teinud enam kui 30 albumil külalise või ansamblipartnerina. Holgeri esimese sooloalbumi väljaandmist toetas eesti ajaloo- kultuurihuvilisi ettevõtjaid koondav Barclay de Tolly Sõprade Klubi.