FAKTIKONTROLL | Kliimamuutuste vastu liikumispiirangutega? WEF-i juhi tütar ei ole sellist üleskutset teinud

Klaus Schwab, kes juhib rahvusvahelist lobiorganisatsiooni WEF, on juba pikalt olnud valeinfo levitajate sihtmärgiks. Näiteks Eesti Päevalehe faktikontroll lükkas viimati Schwabiga seotud väite ümber juulis.

Seekord on sihikule võetud Schwabi tütar, kes on WEFi üks täitevkogu liikmetest. Postitused sisaldavad kuvatõmmist Planet Today väljaandest, milles on kirjas „Klaus Schwabi tütar: „Püsivad kliima-liikumispiirangud tulevad. Meeldib see teile või ei“”. Kuvatõmmist saadab tekst, milles muuhulgas räägib postitaja kliima mõjutamisest ja inimeste manipuleerimisest.

Ekslikult pannakse aga Klaus Schwabi tütrele, Nicole Schwabile suhu sõnu, mida ta öelnud ei ole, kuid sellegipoolest levib valeinfo eestikeelses sotsiaalmeedias väga hoogsalt. Faktikontroll võttis luubi alla neli sellist postitust, mille sisu on kõik üksteiselt kopeeritud.

Faktid

Nicole Schwab ei ole postitsues kirjutatut kunagi öelnud.

Kuvatõmmisel olev pealkiri pärineb saidilt, mis kajastab vandenõuteooriaid.

People Today lugu viitas videole kliimamuutuste teemalise paneeldiskussioonist, kust väidetud tsitaati ei leia.

WEF-i pressiesindaja Yann Zopf kinnitas USA TODAY-le e-kirjas, et artikli väide on vale.

Nii kuvatõmmisel seisev artikli pealkiri kui ka seda saatev tekst on vale. Seda kinnitavad nii avalikult kättesaadavad WEFi materjalid viidatud Nicole Schwabi sõnavõtust kui ka organisatsiooni enda esindajate sõnavõtud.

Arvukates Facebooki postitustes olev Planet Today artikkel ei esita oma väite toetuseks tõendeid. Selle asemel on artiklis video Nicole Schwabist, kus arutletakse kliimamuutuste üle. Tegemist on WEF-i pakutud plaaniga, mis keskendub ülemaailmsele majanduslikule võrdõiguslikkusele, valitsusreformidele ja „neljanda tööstusrevolutsiooni uuendustekasutamisele avaliku hüve toetamiseks,“ on kirjas WEFi koduleheküljel. Nagu mainitud, siis tegu on lobiorganisatsiooniga ehk mingit täidesaatvat võimu neil ei ole.