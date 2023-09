KUULA | Äärmuslik internetitsensuur või sõnavabaduse päästerõngas? Lahkame vastuolulist uut seadust

„Euroopa Liit on astumas järgmist sammu sõnavabaduse likvideerimise suunas“ – Uued Uudised 4.09.23

„Äärmuslik ülemaailmne interneti-tsensuur on kohal! 25. augustil jõustus uus digiteenuste seadus“ – Telegram 4.09.23

Ei. Need väited ei vasta tõele. Värske „Valeinfo: paljastatud!“ podcasti osa lükkab ümber digiteenuste seaduse kohta levivad valeväited ja hirmujutud. Saates on külas Tallinna ülikooli meediapoliitika dotsent ja kultuuriministeeriumi meedianõunik Andres Jõesaar .

Mis uut?

Nüüdsest algab iga „Valeinfo: paljastatud“ taskuhäälingu osa kahe uue püsirubriigiga. Faktikontrollimise ja valeinfo reporterid Kaili Malts ja Marta Vunš arutavad olulisemaid üleilmseid sündmusi, mis on seotud valeinfo ja selle vastu võitlemisega. Käime üle ka Eestis enim levinud viimase nädala valenarratiivi.