FAKTIKONTROLL | Hawaii metsapõlenguid ei põhjustanud salajane „otsetõrje relv“

Pole ühtegi tõendit, et Hawaii põlengud oleks põhjustanud nn otsetõrje relvad. Erinevad faktikontrollimise väljaanded on korduvalt ümber lükanud sotsiaalmeedias levivad eksitavad postitused, milles kasutatud videod ja fotod on vanad ja pole kuidagi seotud DEW tehnoloogiaga.

Ent postitatud foto pärineb 2018. aastast, mis on jäädvustatud Klamathi rahvuspargi tulekahju ajal. Pargi esindajad toona selgitasid, et fotol olev kiir ei ole väidetav hiiglaslik laser, vaid päikesevalguse peegeldus objektiivi läätses ehk valguskiir.

„Otsetõrje relv (inglise keeles Direct Energy Weapon, lühend DEW) on relvatüüp, mis kiirgab ja koondab energiat erinevates vormides, näiteks elektromagnetilise kiirguse või osakeste kiirte abil, et kahjustada või kõrvaldada sihtmärke,“ kirjutas teine Facebooki kasutaja ja lisas väidetava foto relva lasust.

„Sellist asja nagu wildfires [metsatulekahjud – toim] pole olemas sellisel kujul nagu meile seda presenteeritakse. See on kõik DEWi ja HAARPi tehnoloogia. Maui on hetkel rünnaku all mingil põhjusel,“ seisab populaarses Facebooki postituses.

USA ja teised riigid uurivad DEW tehnoloogia kasutamist sõjalistel eesmärkidel, kuid pole ühtegi tõendit, et see oleks olnud Hawaii metsatulekahjude põhjuseks.

Põhjuseid pakutakse välja mitmeid. Alates sellest, et Hawaii põlengud olevat vandenõu maade hõivamiseks kuni selleni, et põlengud olevat korraldatud inimeste kontrollimiseks targa linna ja 15-minuti linna projekti kaudu. Levivad ka väited, et tulekahjus olevat põlenud vaid tavainimeste majad ja eliidi mõisad jäid puutumata.

Sotsiaalmeedias hakkasid levima väited, et metsapõlengud olevat korraldanud USA valitsus. Väidetakse, et metsapõlenguid pole üldsegi olemas ning et kõik põlengud olevat põhjustanud DEWi (Directed Energy Weapons) ja HAARPi (High Frequency Active Auroral Research Program) tehnoloogiad. Hawaii olevat „rünnaku all kindlal põhjusel“.

Marylandi ülikooli tuletõrjeinseneri osakonna juhataja Arnaud Trouvé ütles, et „tulekahjud tekivad regulaarselt loodusnähtuste või inimtegevuse tõttu. „Ma ei usu sellistesse erakordsetesse põhjustesse nagu taevast tulev valguskiir, et seda süttimist selgitada,“ ütles ta.

Howardi ülikooli atmosfääriteaduse dotsent Joseph Wilkins ütles, et põhjuse väljaselgitamine võtab aega, kuid puuduvad usaldusväärsed tõendid, mis viitaksid DEW tehnoloogiale. „See on enam kui tõenäoline, et maastikul on liiga palju invasiivseid või võõrliike, samuti temperatuuri tõus ja kuivad tingimused,“ ütles Wilkins.

USA riikliku ilmateenistuse agentuuri avalike suhete direktor Susan Buchanan ütles AFP-le, et agentuur hoiatas kohalikke ametnikke kuni nädal ette „ohtlikest tulekahjude tingimustest Hawaii saartel“. Hoiatus on leitav siit .

Ajaleht The Washington Post teatas , et Makawao linna (asub Maui saarel Hawaiil, kus toimus põleng) 10 andurit registreerisid olulise õnnetuse Hawaiian Electric võrgus. Makawaos asuva Maui linnukaitsekeskuse 7. augustil jäädvustatud video näitas metsas eredat sähvatust, mille põhjustas elektriliinile kukkunud puu.

„Nutikad linnad“ ehk „15-minuti linnad“ on vandenõuteoreetikute pidev sihtmärk ja on seotud enamasti Maailma Majandusfoorumi (WEF-i) puudutavate vandenõuteooriatega. Mõlemad on seotud laiema Suure Lähtestamise vandenõuteooriaga – et WEF ja ülemaailmne eliit tahavad luua globaalset autoritaarset valitsust ja sundida inimkonda enda kontrolli alla. Faktikontroll on neid teooriaid varemgi luubi alla võtnud .

Teine üritus, mida seostatakse väidetavate salaplaanidega, on selle aasta jaanuaris toimunud Hawaii rahvusvaheline süsteemiteaduste konverents (HICSS). Selle eesmärk ei olnud muuta Maui „targaks linnaks“ (“Smart City“). Tegu on iga-aastase kokkutulekuga, mis keskendub infotehnoloogiasektori probleemidele kogu maailmas.

Ürituse tutvustuse juures seisab ka hoiatus: „Levivad eksitavad sotsiaalmeedia postitused, milles väidetakse, et igal aastal Honolulus toimuva Hawaii digitaalse valitsuse tippkohtumise eesmärk on muuta Maui esimeseks nutikaks saareks. Need väited on valed ja ei ole kooskõlas tippkohtumise iga-aastase fookusega. Ürituse eesmärk on hõlbustada avaliku ja erasektori IT-spetsialistide koostööd, julgustades parimate tavade ja uuenduslike lahenduste vahetamist, et tõhustada nende teenindatavatele klientidele pakutavat tuge ja teenuseid.“

Sotsiaalmeedias levib ka väide, et 10. augustil ilmunud raamat ennustas kõik salaplaanid ette. „Noh, 10. augustil tuli raamat Amazonis välja. Maui tulekahjude kliimamõjude kohta. Nagu nad teadsid ette ega kirjutanud seda ühe päevaga,“ väidab postitaja. Paljud kasutajad on väitnud, et see tõestas nende vandenõuteooriaid.

Faktikontrollimise väljaanne Snopes uuris raamatu tausta ja selgus, et raamat „Fire and Fury: The Story of the 2023 Maui Fire and its Implics for Climate Change“ ilmus 10. augustil ehk kaks päeva pärast seda, kui puhkesid Hawaii metsatulekahjud.

Samuti on autori nimeks pseudonüüm ja selle nime all on avaldatud kolme kuu jooksul vähemalt 15 muud raamatut, millest üks avaldus kohe järgmisel päeval pärast Maui raamatu ilmumist. Seetõttu arvatakse, et raamatud võisid olla kirjutatud tehisintellekti abil ja selle sisu tugines juba tolleks hetkeks teadaolevale avalikule infole.

Kuigi Hawaii tulekahjude kohta levitatakse palju erinevaid spetsiifilisi valeväiteid, sobituvad need kõik üldisesse Suure Lähtestamise narratiivi, mida on mh korduvalt levitatud pärast äärmuslikke ilmastikunähtusi ja looduskatastroofe. Enamasti selleks, et pisendada või eitada kliimamuutuste mõju.

Faktikontroll on varem kirjutanud ka HAARP programmi kohta, mille kohta levivad sarnased vandenõuteooriad.

Otsus: vale. Uurijad ei ole seni tulekahjude kindlat põhjust välja selgitanud, ent üha enam räägitakse langenud elektriliinidest kui võimalikust algpõhjusest. Põud ja tugev tuul aitasid tõenäoliselt kaasa metsatulekahjude kiirele levikule. USA uurib DEW tehnoloogia kasutamist sõjalistel eesmärkidel ja pole tõendeid, et see oleks Hawaii põlengute põhjuseks.