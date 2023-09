ARVUSTUS | „Giselle“. Kas armastusest pole mitte alati puudus?

Kust me „Giselle’i“ teame? Teos oli populaarne 19. sajandil ja on seetõttu siiani tuntud. Ballett tuli lavale 1841. aastal, 42 aastat pärast Prantsuse revolutsiooni, mis oli toonud sealsesse teatrisse (ja muusikasse) suuri muutusi. Ooper, avalikud kontserdid ja ballett said ka tavalisele inimesele kättesaadavaks ja nende sisu ei püüdnud pälvida üksnes monarhia ja ühiskonna koorekihi heakskiitu, pakkuda neile meelelahutust. Kadusid lavateosed, mis rääkisid Olümpose mäe jumalatest ja jumalannadest, ja nende asemele tulid lavastused tavalistest inimestest, kes olid tegelikes asupaikades, ajaloolistest sündmustest, sealhulgas üleloomulikest nähtustest, mis jõudsid kiiresti kasvava keskklassi südamesse. Eks olid need ka selle sihiga loodud. Südamesse ei poe aga võõras, vaid omane.