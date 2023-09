Viimasel ajal räägitakse paljude seente kasulikest või ravivatest omadustest, käibele on tulnud väljend „meditsiiniseen“. On sel tõepõhi all? „Seened on inimkonnale tähtsad alates aineringlusest ja toidust kuni ravimite ning kemikaalide tootmiseni välja,“ ütleb Shroomwelli seente arenduskeskuse teadusjuht ning toidutehnoloogia iduettevõtte Mati Foods tehnoloogiajuht Andrean Razumovski. „Kui arvestada, et praegu on kirjeldatud 148 000 seeneliiki ja avastamata on veel 3,8 miljonit seeneliiki, siis on seenemaailmas väga palju teadusavastusi teha. Seeni saab kasutada materjalitööstuses, lihaasendustoodetena ning taimekasvu ja süsiniku sidumise soodustajatena. Toidulaua osas peaks seentest rääkima rohkem just mitmekesistamise võtmes, mitte ainult seentest kui valkude asendajast.“