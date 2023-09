SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kui Ukraina kassettmoon rindele jõudis, olid venelased juba kaevikutesse surma ootama kogunenud

Venemaa poolt laekunud andmed kinnitavad, et kassettmoon teeb hävitustööd ka dessantväelaste hulgas ning kui sisuliselt viimane arvestatav strateegiline reserv kulub kaevikutes surma oodates, siis hästi see Venemaa jaoks lõppeda ei saa.

Väljaandes Sibir.Realii kirjutas Sergei Tšernõšov sõjaaegsest elust Venemaa provintsis. Kainestav kirjutis, mis kirjeldab trööstitut olukorda Venemaa ääremaadel, kus äärmises vaesuses on sõjast saadavad palgarahad, kirsturahad ja tervisekahjude eest saadavad summad nii suured, et need tõstavad perede elukvaliteeti hüppeliselt, võimaldades osta kinnisvara, käia puhkusereisidel või osta uue auto.