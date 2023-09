Jaanus Nurmoja: saagu Toompea sibulapeenra asemele park

Asi pole selles, kes oli Mihhail Kalinin. Teame seda suurepäraselt, kuid tegelikult pole vahet, kas ta oli tippkommunist või tsaariarmee väejuht. Tähtis on see, et tema nime andmisega linnale tahtis Nõukogude Liit öelda - Vene võim on kohal ning tulnud selleks, et jääda.