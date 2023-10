Alexela on päris energiaettevõte, kes mõtleb iga päev sellele, kuidas kliente varustada siis, kui oleme kliimaneutraalsed. Alexelal on palju projekte, mis võiksid meid aidata saada tulevikukindlaks: energiasalv, biogaasi tootmine. Meie koostöö algas siis, kui istusime Heiti Häälega Paldiskis lumesajus ühe augu veerel ja rääkisime energiasalvest. See on põnev kontsern, keda tõesti huvitab, et kliendid ei jääks energiata, kui energiasektori regulatiivne keskkond on keeruline.