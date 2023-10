FAKTIKONTROLL | Ei, amiši kogukonna lapsed ei ole immuunsed vähi, diabeedi ja autismi vastu

Jääb mulje, nagu oleks tegu teadusliku uuringuga. Tegelikult on kõikide Makroskoobi artiklis esitatud väidete allikaks Steve Kirsch ise. Ta on endine Ränioru ettevõtja, kes on viimastel aastatel hakanud levitama valeinfot koroonavaktsiinide kohta.

Eksperdid, uuringud ja meediakajastused näitavad, et amiši inimestel on vastupidiselt väidetule diagnoositud nii autismi, vähki kui diabeeti.

Epidemioloogilised uuringud näitavad, et märkimisväärne osa amiši kogukonna lastest on vaktsineeritud.

Väidetavalt on tegu infoga, mida “massimeedia väljaanded ja valitsusasutused on hoidunud laialdaselt afišeerimast“.

„Äsja (s.o 2023 juunis) Pennsylvania osariigi senatile esitatud uurimuse kohaselt on ilmnenud hämmastav statistiline anomaalia – nimelt selgus, et 100% vaktsineerimata amishi kogukonna lastel esineb sisuliselt 0% kroonilistest haigustest, mis on levinud vaktsineeritud üldpopulatsiooni seas,“ väidab Makroskoop.

Makroskoop tsiteerib USA portaali NaturalNews artiklit. See on 2008. aastal loodud paremäärmuslust, vaktsiinivastasust, vandenõuteooriaid ja valeinfot levitav portaal.

Oma ettekandes väitis Kirsch, et oli rääkinud Lancasteri maakonnas amišitega ja sai teada, et koroonaviirusesse suri ainult viis kogukonna liiget. Sellest järeldas ta, et amišite koroonasuremus oli “90 korda madalam võrreldes USA-s keskmisega“.

Seejärel väitis Kirsch, tõendeid esitamata, et amiši lapsed ei põe ka vähki, diabeeti, autismi, autoimmuunhaigusi ega mitmeid muid haigusi. “Te lihtsalt ei leia amišide kogukonnas ühtegi neist kroonilistest haigustest,“ ütles ta.

Pole ühtegi teadusuuringut, mis toetaks väidet, et amišid on vaktsiinivastasuse tõttu immuunsed krooniliste haiguste suhtes. Samuti pole tõendeid, et amiši kogukonna seas oli koroonasurmasid 90 korda vähem kui USA-s üldiselt.

Seega ei põhine Makroskoobi artikli väited teaduslikul uuringul, vaid ühe mehe jutul ja arvamusel.

Amiši lapsi vaktsineeritakse ning neil esineb vähki, diabeeti ja autismi

Teadusuuringud näitavad üheselt, et amišid siiski vaktsineerivad oma lapsi. Kuigi amiši kogukonnas on vaktsiinivastasust palju uuritud , ei ole selle kogukonna vaktsineerimismäärad isegi mitte nullilähedased.

Näieks 2011. aastal 359 amiši lapsevanema seas tehtud uuringu järgi vastas vaid 14% küsitletutest, et nende lapsed ei ole vaktsineeritud. 2017. aasta uuring näitas , et 58% amiši vanematest nõustus oma lastele tegema erinevaid vaktsiine.

2023. aasta uuringu tulemused toetavad varasemaid tõendeid selle kohta, et teatud amišite kogukonnad on alavaktsineeritud koroonaviiruse ja teiste haiguste vastu. Amišite koroona vastu vaktsineerituse määr oli ligikaudu 1,6% madalam võrreldes USA maakondade keskmistega, kus amišid elavad.

Seega uuringud näitavad selgelt, et amiši lapsed ei ole täiesti, “100%“ või “praktiliselt“ vaktsineerimata, nagu artiklis väidetakse. Suur osa neist on vaktsineeritud.

Amiši kogukondi meditsiiniliselt uurinud Marylandi ülikooli geneetilise epidemioloogi Braxton Mitchelli sõnul on amiši lastel diagnoositud ka vähki, diabeeti ja autismi.